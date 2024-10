En el Estadio Campeón del Siglo, Peñarol vs. Botafogo chocan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV por el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para jugarse este miércoles 30 de octubre desde las 9:30 p.m. (horario en Argentina y Brasil, 7:30 p.m. en Perú) y se podrá ver por la señal de ESPN y su plataforma de streaming, Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. El equipo uruguayo intentará revertir el 5-0 sufrido en la ida en Río de Janeiro. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

