Audax Italiano vs. Estudiantes se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) este miércoles 23 de febrero, desde las 7:30 p. m. (hora peruana) y 9:30 p. m. (hora argentina y chilena) por la ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2022. El partido es transmitido por ESPN, Star Plus (+) y DIRECTV GO, mientras que puedes seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en el minuto a minuto de Depor.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Bicentenario de La Florida de Santiago de Chile y el árbitro Christian Ferreyra será el encargado de impartir justicia. Los dos protagonistas de este encuentro no disputaron la primera ronda y recién debutarán en esta edición del certamen.

¿A qué hora ver partido Audax vs. Estudiantes?

Argentina: Fox Sports Argentina, Star+

Bolivia: ESPN2 Andina, Star+

Brasil: NOW NET e Claro, ESPN4, Star+

Chile: Star+, Fox Sports 1 Chile

Colombia: ESPN2 Andina, Star+

Ecuador: Star+, ESPN2 Andina

Internacional: Bet365

Paraguay: Star+, ESPN2 Andina

Perú: Star+, ESPN2 Andina

España: DAZN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT

Uruguay: ESPN2 Andina, Star+

Venezuela: ESPN2 Andina, Star+

¿A qué hora ver partido Audax Italiano vs. Estudiantes?

Estados Unidos – 4.30 p. m. hora de Los Ángeles

México – 6.30 p. m.

Estados Unidos – 6.30 p. m. hora de Texas

Perú – 7.30 p. m.

Ecuador – 7.30 p. m.

Colombia – 7.30 p. m.

Estados Unidos – 7.30 p. m. hora de Miami

Bolivia – 8.30 p. m.

Venezuela – 8.30 p. m.

Uruguay – 9.30 p. m.

Paraguay – 9.30 p. m.

Argentina – 9.30 p. m.

Brasil – 9.30 p. m.

Chile – 9.30 p. m.

Inglaterra - 12.30 p. m. (miércoles 23 de febrero)

España – 1.30 a. m. (miércoles 23 de febrero)

Italia – 1.30 a. m. (miércoles 23 de febrero)

En la temporada 2021, Audax Italiano fue la gran sorpresa de la Liga de Chile, puesto que logró ubicarse en el tercer lugar de la tabla y en cierto momento fue candidato al título. Sin embargo, el equipo no pudo sostener el rendimiento y cerró el curso con tres empates. Tras el irregular desenlace, el entrenador Pablo Sánchez fue cesado.

Poco tiempo después, Ronald Fuentes fue designado como nuevo técnico, pero su etapa no ha iniciado de la mejor manera. En las tres jornadas del torneo doméstico, los ‘Tanos’ cayeron dos veces (2-1 ante Ñublense y Huachipato), mientras que el último fin de semana rescataron un empate (1-1 frente a Colo Colo).

Considerando el cierre del ciclo pasado, Audax suma un total de seis cotejos sin obtener un triunfo. La última vez que celebraron fue el 2 de noviembre del 2021, cuando se impusieron por 2-1 a Everton, de visita. En aquel cotejo, anotó Federico González, quien ya no está en el plantel, y también Gonzalo Álvarez, quien recién volvió a las canchas el último sábado.

Por su parte, Estudiantes de La Plata vive un presente totalmente distinto, de la mano del técnico Ricardo Zielinski. En las tres fechas iniciales de la Copa de la Liga Profesional, el equipo solo consiguió victorias y marcha a paso firme en la pelea por el primer puesto. Ahora, la misión es repetir lo hecho a nivel internacional.

Una de las principales fortalezas del ‘Pincha’ está en el ataque, gracias a la presencia de Mauro Boselli. El goleador de 36 años anotó en cada uno de los cotejos que disputó y los hinchas del club son los más felices con su rendimiento.

No obstante, hay otros dos jugadores fundamentales en Estudiantes: Fernando Zuqui y Leandro Nicolás Díaz. Este tridente será el encargado de dañar a la defensa del Audax, que lleva cinco choques consecutivos oficiales sin mantener el invicto en su arco. Cabe mencionar que los goles de visita ya no tienen valor extra.

Audax Italiano vs. Estudiantes: posibles alineaciones

Audax Italiano: Joaquín Muñoz; Nicolás Fernández, Carlos Labrín, Fabián Torres, Roberto Cereceda; Nicolás Aedo, Osvaldo Bosso, Fernando Cornejo, Michael Fuentes; Lautaro Palacios y Luis Riveros. DT: Ronald Fuentes.

Estudiantes: Mariano Andújar; Emmanuel Mas, Fabián Noguera, Agustín Rogel, Leonardo Godoy; Jorge Rodríguez, Jorge Morel, Fernando Zuqui, Gonzalo Del Prete; Leandro Díaz y Mauro Boselli. DT: Ricardo Zielinski.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.