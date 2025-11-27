ESPN llevó su icónico SportsCenter directamente al ambiente vibrante del Fan Zone de la CONMEBOL Libertadores, en una edición especial que celebra los 25 años del noticiero deportivo más influyente de la región. Este aniversario marca un cuarto de siglo de cobertura constante, análisis riguroso y cercanía con la audiencia, consolidando a SportsCenter como una referencia imprescindible para los aficionados del deporte.
En esta transmisión en vivo estuvieron presentes Alina Moine, Pablo Ramos y Juliana Salazar, quienes aportaron su sello personal: dinamismo, conocimiento y una conexión genuina con los hinchas presentes. La emisión desde el Fan Zone no solo ofreció información y contexto sobre la gran final, sino que también trasladó a los espectadores la energía del encuentro entre la pasión de los fans y la tradición periodística del canal líder en deportes.
¿Cómo será la cobertura?
Este sábado 29 de noviembre se jugará la gran final de la CONMEBOL Libertadores 2025, un cruce imperdible que enfrentará a dos de los equipos brasileños más competitivos de los últimos años: el Palmeiras del Flaco López, Vitor Roque y Gustavo Gómez frente al Flamengo de Agustín Rossi, Giorgian de Arrascaeta y Jorge Carrascal. El partido, que se jugará en el Estadio Monumental de Lima, se podrá disfrutar en VIVO por ESPN en Disney+ Plan Premium desde las 17:20 (ARG/CHI), con una excepcional cobertura en la previa y post.
Tres datos de la Final
- Además de disputarse la gloria eterna en la final de la CONMEBOL Libertadores 2025, en simultáneo Flamengo y Palmeiras están peleando mano a mano el torneo Brasileirao de su país, que por el momento tiene al Mengao puntero a cinco puntos del Verdao, su principal competidor, a falta de dos fechas para la conclusión del torneo.
- Tanto para Palmeiras como para Flamengo la obtención de esta CONMEBOL Libertadores representaría la cuarta conquista de su historia, ya que el Verdao la ganó en 1999, 2020 y 2021, mientras que el Mengao lo hizo en 1981, 2019 y 2022.
- Este será el séptimo año consecutivo en el que un equipo brasileño terminará levantando la CONMEBOL Libertadores. Botafogo (2024), Fluminense (2023), Flamengo (2022 y 2019) y Palmeiras (2020 y 2021) fueron los ganadores más recientes. River Plate, en 2018, fue el último equipo no oriundo de Brasil en ganar este certamen.