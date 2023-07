River vs. Inter juegan EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. Para ver la transmisión de este partido deberás conectarte a las señales televisivas y de streaming de ESPN, Star Plus, FOX Sports, Pluto TV y Fútbol Libre. ¿Dónde se jugará el duelo? Toma nota: este encuentro se disputará en el estadio Más Monumental, el martes 1 de agosto desde las 9:00 p.m. en horario de Argentina (dos horas menos en Perú). El ‘Millo’ llega a este partido como vigente campeón de la Liga Profesional Argentina 2023, mientras que el ‘Colorado’ cayó en por 1-2 en su último enfrentamiento por el Brasileirao ante Cuiabá. No te olvides: Depor te hará vivir el minuto a minuto, goles y todas las incidencias a través de su web.

River e Inter se miden por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. (Video: River Plate / Twitter)

River vs. Inter: posibles alineaciones