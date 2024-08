Este miércoles 21 de agosto, River Plate vs Talleres se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV desde el Estadio Mâs Monumental por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. En el partido de ida, el equipo dirigido por el ‘Muñeco’ Gallardo ganó 1-0, por lo que en el encuentro de vuelta, jugando como local, buscará asegurar su clasificación a los cuartos de final. El duelo comenzará a las 7:30 de la noche (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y podrás verlo GRATIS AHORA por STREAMING a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Pluto TV. En cambio, en Argentina se podrá ver por FOX Sports y Telefe. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River Plate vs Talleres por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @RiverPlate).