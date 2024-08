¡Choque entre argentinos! Hoy miércoles, River Plate vs Talleres chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV desde el Estadio Mario Alberto Kempes por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. Los ‘Millonarios’ buscarán su primera victoria bajo el mando de Marcelo Gallardo, tras haber empatado 1-1 contra Huracán. El partido dará inicio a las 7:30 de la mañana (horario en Perú y dos horas más tarde en Argentina) y podrás verlo GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus, Telefe y Pluto TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

River Plate vs Talleres por la Copa Libertadores. (Vídeo: @RiverPlate).