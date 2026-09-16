vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 16 de septiembre desde las 7:30 p.m. (horario en Perú, dos horas más en Argentina y Brasil) y tendrá lugar en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo.

Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)
Estudiantes vs. Corinthians por Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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