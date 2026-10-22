Por la semifinal de final de la Copa Libertadores 2026, Estudiantes vs. Flamengo juegan EN VIVO y EN DIRECTO. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En la mayoría de países de Sudamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus, a través de su plataforma digital, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Pelota Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este jueves 22 de octubre en el Estadio Maracaná, de Rio de Janeiro. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 8:30 p.m. en Chile; y 9:30 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Estudiantes vs. Flamengo: previa del partido

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por la Copa Libertadores?

El partido de vuelta de la semifinal de final de la Copa Libertadores 2026 podrá verse en vivo por ESPN y mediante Disney+ Premium en los mercados de Latinoamérica donde estén habilitadas estas señales. En Argentina, además, la transmisión televisiva está disponible a través de Fox Sports.

¿Qué canal transmite Estudiantes vs. Flamengo?

En Argentina, el encuentro será transmitido por Fox Sports, con disponibilidad en operadores como Flow, DIRECTV y Telecentro. Para quienes prefieran el streaming, también estará disponible mediante Disney+.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo por ESPN?

Los aficionados podrán seguir el compromiso a través de ESPN, señal que tiene los derechos de la Copa Libertadores en distintos países de Latinoamérica. La programación de ESPN también se encuentra integrada en Disney+ Premium para suscriptores.

¿Cómo ver Estudiantes vs. Flamengo por Disney+?

El partido estará disponible en Disney+ Premium, dentro de la programación deportiva de ESPN. Los usuarios con una suscripción activa al plan correspondiente podrán acceder a la transmisión en vivo desde los dispositivos compatibles con la plataforma.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo en Perú?

En Perú, el encuentro podrá seguirse por ESPN y mediante Disney+ Premium. El partido corresponde a la ida de la semifina y comenzará a las 7:30 p. m. (hora peruana).

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo en Chile?

En Chile, los hinchas de Universidad Católica podrán seguir el encuentro por ESPN y Disney+ Premium. La transmisión comenzará a las 8:30 p. m., hora local.

¿Dónde ver Estudiantes vs. Flamengo?

Para seguir el partido por internet, la principal alternativa será Disney+ Premium, que ofrecerá la transmisión de ESPN en streaming. En Argentina también existen opciones digitales vinculadas a los operadores que transmiten Fox Sports, como Flow, DGO y Telecentro Play.

Flamengo vs. Estudiantes por las semifinales (vuelta) de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes LP)