Estudiantes vs. Huachipato se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este miércoles 3 de abril por fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2024 en partido que se llevará a cabo en el estadio CAP-Acero de la localidad de Talcahuano (Chile). El partido está programado para las 5 de la tarde (hora en Argentina y Chile y 5:00 p.m. en Perú) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN 7, FOX Sports y STAR Plus. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Así suena el himno oficial de la Copa Libertadores. (Video: CONMEBOL)

Estudiantes vs. Huachipato: posibles alineaciones

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Eric Meza; José Sosa, Santiago Ascacibar, Enzo Pérez, Tiago Palacios; Edwuin Cetré y Javier Correa.

Huachipato: Martín Parra; Felipe Loyola, Benjamín Gazzolo, Imanol González; Maximiliano Gutiérrez, Jimmy Martínez, Santiago Silva, Gonzalo Montes, Leandro Díaz; Maximiliano Rodríguez, Carlo Villanueva.