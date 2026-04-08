Desde el Estadio Atanasio Girardot, vs. EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS por la , válido por la Fase 1. ¿Dónde pasan el partido? Para todo el Perú y Latinoamérica, este enfrentamiento estará disponible en la señal de ESPN, canal que se podrá ver por DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, y si quieres mirarlo por internet, deberás acceder a Disney Plus Premium. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este miércoles 8 de abril desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay).

Estudiantes LP vs Medellín EN VIVO: dónde ver ESPN, Fox Sports y Disney Plus por Copa Libertadores
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SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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