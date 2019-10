Si no va Chile, ¿Lima es un posible escenario para la final de la Libertadores?

Las protestas en Santiago de Chile continúan. La gente ha salido a las calles a manifestarse en contra de las decisiones del Gobierno de Piñera y en el mundo del fútbol se preguntan si el Estadio Nacional de aquella ciudad seguirá siendo la sede de la final de la Copa Libertadores 2019 , ahora que tiene a River Plate y Flamengo como los protagonistas. En Depor no comunicamos con la CONMEBOL para ver si habría una posibilidad de cambio de sede.



En el entorno del organismo nos comentaron que Santiago Chile sigue siendo la plaza de la final hasta que haya una decisión que cambie la planificación del ente. En otras palabras, Lima ni otra ciudad de América Latina tienen posibilidades de planificar el partido entre el ‘Millo’ y el ‘Fla’. El comunicado de la CONMEBOL, días atrás, es claro y directo: el partido no se mueve de Chile, dado que ya la mitad de boletos se encuentros vendidos.



El Estadio Nacional de Santiago tiene una capacidad para 48 mil espectadores y quedan por repartir 24 mil entradas para los fanáticos del balompié sudamericano. Si bien en Argentina comentaron que Asunción podría ser el plan B para la final de la Copa Libertadores, la entidad no tiene planteado esa pauta, dado que espera que los problemas se resuelvan.



River Plate y Flamengo se enfrentan el 3 de noviembre en la primera final única del torneo continental. El conjunto del ‘Muñeco’ Gallardo va por el doblete consecutivo, mientras que el ‘Fla’ por su primer grande. Se viene un duelo no apto para cardíacos.



En medio de la respuesta de la CONMEBOL, sí llegó una buena noticia para el Perú: organizaremos el Mundial Sub17.



