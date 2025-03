Por más que llevaron a Barcelona SC al extremo, Corinthians no pudo cambiar la historia en el global y cayó eliminado en la Fase 3 de la Copa Libertadores. André Carrillo, quien fue de los que más intentó e incluso marcó el 2-0 en el Neo Química Arena, fue uno de los que dio la cara tras esta lamentable noche para el ‘Timão’, que ahora tendrá que conformarse con la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

La ‘Culebra’ fue autocrítico con el rendimiento que tuvieron en la primera parte del encuentro, pero especialmente en la ida, donde Barcelona SC se impuso por 3-0 en Guayaquil e inclinó la balanza a su favor. Incluso, el también futbolista de la Selección Peruana evitó buscar cualquier excusa.

“Claramente me siento querido, tenemos un plantel gigante, de jugadores de alta calidad y siento que todos estaban listos para jugar, no hay que buscar excusas. Cuando uno gana o pierde, no va sobre si uno podía jugar o no”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación en zona mixta.

André Carrillo registró dos goles en la Copa Libertadores 2025. (Foto: Getty Images)

Carrillo no se guardó nada y sostuvo que Corinthians no quedó eliminado porque no pudo contar con algunos jugadores durante la llave, sino porque no estuvieron concentrados en los momentos claves y les faltó humildad. “El equipo está bien trabajado. Perdimos, no porque no jugaron algunos jugadores, sino porque nos faltó concentración y humildad”, acotó.

Ahora que quedaron fuera de la Libertadores, en Corinthians tendrán la fase de grupos de la Sudamericana como consuelo, entendiendo que tienen que mejorar muchísimo si no quieren padecer más noches como las de ayer ante Barcelona SC. Ojo, el sorteo de ambas competiciones se llevará a cabo este lunes 17 de marzo, en el Centro de Convenciones de la Conmebol, en Luque, Paraguay.

Por el lado de Carrillo, ahora deberá enfocarse en la ida de la final del Campeonato Paulista, donde este domingo enfrentará al Palmeiras en condición de visitante. Después de eso, el mediocampista de 33 años tomará su vuelo a Lima para sumarse a los entrenamientos de la Selección Peruana, con miras a la próxima fecha doble de las Eliminatorias 2026, donde chocaremos frente a Bolivia y Venezuela.

André Carrillo tuvo una destacada actuación a pesar de la eliminación ed Corinthians en la Copa Libertadores. (Video: ESPN)

¿Cuándo volverá a jugar Corinthians?

Luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores, Corinthians volverá a tener actividad este fin de semana, cuando visite a Palmeiras por la ida de la final del Campeonato Paulista 2025. Dicho compromiso está programado para este domingo 16 de marzo desde las 4:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Brasil) y se disputará en el Allianz Parque.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





TE PUEDE INTERESAR