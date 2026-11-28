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Transmisión - Final de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO, Estudiantes vs. Palmeiras vía ESPN y Disney Plus
La final de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO y EN DIRECTO, será transmitida para toda Sudamérica por la señal de ESPN, al cual se puede acceder por un servicio de paga en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV o Claro TV, además de su versión digital en Disney Plus Premium. Estudiantes vs. Palmeiras se enfrentarán este partido para definir al nuevo monarca continental, a jugarse en el Estadio Centenario desde las 15:00 horas del sábado 28 de noviembre. Ojo, si no cuentas con ninguna de las opciones oficiales para ver este compromiso, no lo busques por Pelota Libre TV ni Fútbol Libre TV. Si estás en suelo argentino, también podrás verlo por Telefe y Mi Telefe.
Con la transmisión de ESPN y Disney Plus, Estudiantes vs. Palmeiras se ven las caras en Montevideo. (Video: Estudiantes de La Plata) SOBRE EL AUTOR
Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.