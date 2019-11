La sensación de Río de Janeiro este domingo será Gabriel Barbosa, más conocido como ‘Gabigol’, el goleador de la Copa Libertadores 2019 y principal protagonista de la final única que Flamengo le ganó a River Plate en el Estadio Monumental de Lima.

Es por ello que tiene la potestad de pedir lo que desee. Devolvió a Flamengo a lo más alto de Sudamérica tras 38 años de escasez de títulos continentales, por lo que se animó a hacerle una petición al vicepresidente del club.

“Ahora tienes que pagarme el triple, el cuádruple”, le dijo Gabriel Barbosa al vicepresidente de Flamengo en el vestuario una vez terminadas las celebraciones por el título que conquistaron ante su par ‘Millonario’.

Más grande que Flamengo, nadie

Algo que dejó claro el talentoso jugador de 22 años es que, a pesar de su gran momento y romperla con la camiseta del club más popular de Río de Janeiro (y con más hinchas en el mundo), entiende su posición en la historia del Flamengo.

“Es nuestro logro. El mensaje es que no soy más grande que Flamengo. Flamengo tiene que ganar el Brasileirao, ganar el Mundial de Clubes... No seré yo quien me ponga al frente”, dijo.

