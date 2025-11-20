El Perú será sede de la final de la Copa Libertadores el próximo sábado 29 de noviembre, en un gran evento que concentrará a más de 80,000 fanáticos en el Estadio Monumental de Ate y, todos los que compren una entrada estarán automáticamente protegidos por el Seguro Obligatorio de Espectáculos Deportivos (SOED).

“Este producto, vigente desde el año 2017, busca prevenir y sancionar la violencia en espectáculos deportivos, y no cubre daños materiales, solo accidentes personales, ya que busca la protección de los espectadores mientras disfrutan el juego”, señaló Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG).

Este seguro se activa en forma inmediata y cubre cualquier accidente que se produzca antes, durante y después del partido y/o en un radio de 500 metros alrededor del estadio, brindando las siguientes coberturas:

Muerte Accidental: 4 UIT (S/ 21 400)

4 UIT (S/ 21 400) Incapacidad Temporal hasta 4 UIT (hasta S/ 21 400)

hasta 4 UIT (hasta S/ 21 400) Invalidez Permanente (parcial o total): hasta 4 UIT (hasta S/ 21 400)

hasta 4 UIT (hasta S/ 21 400) Gastos Médicos: hasta 5 UIT (S/ 26 750)

hasta 5 UIT (S/ 26 750) Gastos de Sepelio: 1 UIT (S/ 5350)

Además, el seguro se activa cinco horas antes del partido y se mantiene hasta dos horas después de finalizado. “Es importante destacar que la cobertura se activa inmediatamente, no requiere el pronunciamiento de ninguna autoridad y atiende a todas las víctimas que pudieran verse afectadas”, agregó el especialista.

Imprevistos más frecuentes

Según APESEG, los imprevistos más comunes en un evento deportivo son las caídas en las gradas, por escalones húmedos o superficies irregulares; lesiones por aglomeraciones, debido a empujones en las filas de entrada y salida del estadio y accidentes en tribunas.

En ese sentido, Chávez de Piérola invitó a los asistentes a “llegar temprano, ubicar las salidas de emergencia y moderar el consumo de alcohol para disfrutar el partido sin contratiempos”.

Si vas en auto al estadio, recuerda que el SOED no cubre daños materiales; por lo que se recomienda contemplar un seguro vehicular si asistes con tu vehículo para que te proteja ante robos, choques, incendios, desastres naturales o incluso daños a terceros.