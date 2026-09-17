vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En toda Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus Premium será otra de las alternativas para seguirlo vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Bolivia, Chile y Venezuela, y dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El partido se disputará este jueves 17 de septiembre en el Estadio Maracaná.

Flamengo vs. Independiente del Valle se enfrentan por la Copa Libertadores. (Video: Flamengo)
Flamengo vs. Independiente del Valle se enfrentan por la Copa Libertadores. (Video: Flamengo)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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