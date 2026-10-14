Fluminense vs. Palmeiras se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 14 de octubre desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Maracaná (Río de Janeiro, Brasil).

Fluminense vs. Palmeiras: previa del partido

¿Dónde ver Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver en Perú a través de ESPN 5 en televisión y Disney+ Plan Premium vía streaming. Los hinchas podrán seguir este duelo brasileño, que abrirá la serie por un lugar en la gran final del torneo continental.

¿En qué canal transmiten Fluminense vs. Palmeiras por las semifinales?

La transmisión televisiva en Perú estará a cargo de ESPN 5, mientras que Disney+ Plan Premium ofrecerá la señal por internet. De esta manera, los aficionados tendrán alternativas para seguir el primer enfrentamiento entre ambos equipos en esta instancia decisiva de la Libertadores.

Fluminense vs. Palmeiras: canales de TV y streaming para ver el partido

Los seguidores del fútbol sudamericano podrán ver el encuentro por ESPN 5 y Disney+ Plan Premium en Perú. La señal de televisión estará disponible a través de los operadores que incluyan el canal en su programación, mientras que la plataforma digital requiere una suscripción activa y compatible con el servicio.

¿Cómo ver Fluminense vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

Para ver el partido por internet, los usuarios en Perú podrán ingresar a Disney+ Plan Premium y buscar la transmisión de la Copa Libertadores. La plataforma permite acceder al contenido desde dispositivos compatibles, como celulares, computadoras, tablets y televisores inteligentes, según las condiciones de cada suscripción.

¿Qué canal transmite Fluminense vs. Palmeiras en Perú?

En territorio peruano, el partido se podrá seguir por ESPN 5. Asimismo, quienes prefieran una alternativa digital podrán recurrir a Disney+ Plan Premium, que cuenta con los derechos de transmisión de la competición en la región. Se recomienda revisar la programación de cada servicio antes del inicio del encuentro.

Fluminense vs. Palmeiras por ESPN5 y Disney+: dónde ver la semifinal

ESPN 5 tendrá a su cargo la transmisión televisiva del encuentro, mientras que Disney+ Plan Premium permitirá seguirlo por streaming. Será una oportunidad para ver el primer capítulo de una serie entre dos de los clubes brasileños más competitivos del continente, que buscarán tomar ventaja antes del partido de vuelta.

¿Dónde ver Fluminense vs. Palmeiras en Sudamérica?

En Perú y otros países de Sudamérica, la transmisión estará disponible mediante las señales de ESPN y Disney+ Plan Premium, aunque el canal específico puede variar según el territorio. En Brasil, los derechos y las opciones de emisión responden a la programación local, por lo que conviene consultar los canales oficiales de cada país.

¿Cómo seguir Fluminense vs. Palmeiras por la Libertadores?

Los aficionados en Perú podrán ver el compromiso en vivo por ESPN 5 o Disney+ Plan Premium. El partido de ida está programado para el miércoles 14 de octubre a las 7:00 p.m. (hora peruana). Además, podrán consultar las alineaciones, los goles y las principales incidencias a través de portales deportivos con cobertura en directo.

Fluminense vs. Palmeiras se enfrentan por la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026, con la transmisión de ESPN y Disney Plus. (Video: Fluminense)