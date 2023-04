Bolívar vs. Palmeiras se ven las caras EN VIVO / EN DIRECTO / GRATIS por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. El encuentro se encuentra programado para este miércoles 5 de abril a partir de las 7:30 p.m. en Perú y a las 20:30 p.m. de Bolivia, con el Estadio Hernando Siles de La Paz como escenario, bajo la transmisión de FOX Sports 3 y Star Plus. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto, goles, jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor

Bolívar, al mando del español Beñat San José, comienza su participación en la Copa Libertadores a 3.650 metros de altitud en La Paz con las ganas de dejar todo en la cancha y lograr los puntos de local frente al experimentado Palmeiras de Brasil.

El cuadro ‘celeste’ inicia la Libertadores midiéndose con uno de los rivales más fuertes del grupo C, el Palmeiras, que en 2020 y 2021 se coronó campeón en este certamen internacional, en el que también está Cerro Porteño de Paraguay y Barcelona de Ecuador.

Bolívar vs. Palmeiras: horarios

México - 18:30 horas

Perú - 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Bolivia - 20:30 horas

Venezuela - 20:30 horas

Paraguay - 20:30 horas

Estados Unidos - 20:30 horas

Argentina - 21:30 horas

Uruguay - 21:30 horas

Chile - 21:30 horas

Brasil - 21:30 horas

Los de San José se preparan en el Centro de Alto Rendimiento en la zona sur de La Paz para dejar todo en la cancha el miércoles en el estadio Hernando Siles. El equipo ya está completo, luego de que varios de los convocados a la Verde para los partidos amistosos FIFA llegaran al país para continuar con sus entrenamientos, es el caso del experimentado portero Carlos Lampe, el lateral Roberto Carlos Fernández, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil, entre otros.

El Bolívar aún tiene dudas de poder contar con el centrocampista Ramiro Vaca debido a una contractura que tampoco le dejó jugar con la selección boliviana frente a Arabia Saudita, también Leonel Justiniano se recupera de una lesión, aunque fueron parte de los entrenamientos.

En tanto superaron sus lesiones el español Pablo Hervías y el argentino Patricio Rodríguez, que sí podrán jugar frente a los brasileños. El Bolívar llega a este encuentro en segundo puesto del torneo local con 16 puntos y seis partidos jugados, acumula cinco victorias y una derrota, en primer lugar está el The Strongest que se medirá al argentino River Plate.

Mientras el “Verdao” al mando del portugués Abel Ferreira se alista para viajar hasta La Paz este martes para disputar el partido con algunas de sus figuras como el portero Weverton y Endrick, quien es considerado la nueva promesa brasileña que ya está fichado por el Real Madrid.

Aún no se sabe si jugará el uruguayo Joaquín Piquerez debido a una lesión en su rodilla. El Palmeiras llega a este encuentro con una reciente derrota por 2-1 frente a Agua Santa en el partido de ida del Campeonato Paulista al que deberá medirse nuevamente el próximo fin de semana para la definición del campeonato en Brasil.

Esta derrota preocupa a Ferreira ya que alineó a casi todos sus titulares como el delantero Roni, el centrocampista Raphael Veiga, entre otros, y con los que probablemente se midan ante el Bolívar.

Bolívar vs. Palmeiras: posibles alineaciones

Bolívar: Carlos Lampe; José Sagredo, Nicolás Ferreyra, Jesús Sagredo; Diego Bejarano, Fernando Sucedo, Gabriel Villamil, Carlos Melgar, Pablo Hervías; Ronnie Fernández, Carmelo Algarañaz. Entrenador: Beñat San José.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo, Vanderlan; Zé Rafael, Gabriel Menino, Raphael Veiga; Dudu, Endrick y Roni. Entrenador: Abel Ferreira.





