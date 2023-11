Boca vs. Fluminense se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | GRATIS) este sábado 4 de noviembre por la final de la Copa Libertadores 2023. Este duelo se disputará desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora argentina), desde el estadio Maracaná, ubicado en la ciudad de Río de Janeiro en Brasil. Los ‘Xeneizes’ buscan obtener la séptima presea, mientras que el ‘Flu’ quiere alzarla por primera vez. El partido definirá al próximo representante de América en el Mundial de Clubes. La transmisión podrá ser vista a través de la señal de ESPN, STAR Plus, Telefe y FOX Sports. No te pierdas los horarios y canales por la web de Depor.





Boca se prepara para la final ante Fluminense. (Video: Boca Juniors)





Boca vs. Fluminense: probables alineaciones

Boca: Sergio Romero; Luis Advíncula, Jorge Figal, Bruno Valdez, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Valentín Barco; Edinson Cavani, Miguel Merentiel.

Fluminense: Fabio; Guga, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Marcelo; Alexsander, André; Jhon Arias, Ganso, Keno; Germán Cano.