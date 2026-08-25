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IDV vs. Tolima (3-1) por Copa Libertadores: video, resumen y goles
Desde el Estadio Ciudad Deportiva de Quito, Independiente del Valle vs. Tolima jugaron por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. ¿A qué hora inició el encuentro? El encuentro se disputó este martes 25 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana, al igual que en Ecuador y Colombia, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay). Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿En qué canales viste la transmisión de este partido? El duelo estuvo disponible en la parrilla de señales como Movistar TV, DIRECTV o Claro TV. Además de su plataforma de streaming Disney Plus Premium.
IDV vs. Tolima se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores con transmisión de ESPN y Disney Plus Premium. (Video: @libertadores) SOBRE EL AUTOR
Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.