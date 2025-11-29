Por la gran final de la , vs se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING) con la transmisión de ESPN y Disney para Latinoamérica, en México por ESPN y Disney Plus y España a través de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! Los horarios del encuentro son: en Perú, Colombia y Ecuador a las 4:00 p.m.; en España desde las 11:00 p.m.; en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay a la 6:00 p.m.; mientras que en México desde las 3:00 p.m. Este encuentro tendrá lugar en el Estadio Monumental de Lima. No te pierdas todos los detalles, el minuto a minuto de este y todos los partidos del torneo local en la web de Depor.

Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025 | Video: Palmeiras
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

