Gol de Brahian Ayala para el 1-1 de 2 de Mayo vs. Alianza Lima | VIDEO: Telefé
Gol de Brahian Ayala para el 1-1 de 2 de Mayo vs. Alianza Lima | VIDEO: Telefé

se puso en ventaja con gol de Luis Advíncula, sin embargo, el llegó a la igualdad, gracias a un potente remate de Brahian Ayala, quien anotó de penal para los paraguayos. Pese a que el portero blanquiazul Alejandro Duarte adivinó la trayectoria del disparo, no pudo atajar el balón. Este duelo es válido por la Fase 1 de la . En el encuentro de ida, los paraguayos se impusieron por la mínima diferencia, con golazo de Diego Acosta. En la siguiente ronda, el club de la ciudad de Pedro Juan Caballero se medirá ante Sporting Cristal.

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.

TAGS RELACIONADOS