Gol de Danilo para el 1-0 de Flamengo vs Palmeiras | VIDEO: ESPN
Gol de Danilo para el 1-0 de Flamengo vs Palmeiras | VIDEO: ESPN

La gran final de la ya se vive en el Estadio Monumental de Ate. y buscan alcanzar la ‘gloria eterna’. Es por ello que el ‘mengao’ se puso adelante en el marcador a los 67 minutos cuando apareció el ex Real Madrid, Danilo, para anotar el primer gol del partido tras una excelente asistencia de Arrascaeta desde el saque de esquina. El ‘Mengao’ celebra momentáneamente lo que podría ser su segundo título en este recinto deportivo de Lima.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS