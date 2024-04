Huachipato vs. Gremio se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 9 de abril, por la segunda jornada del Grupo C de la Copa Libertadores, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre. El partido está programado para arrancar desde las 5:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 de la noche (hora brasileña y chilena). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, FOX Sports y Fútbol Libre TV. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Huachipato vs. Gremio EN VIVO se preparan para el duelo de Copa Libertadores. (Video: Gremio)

Huachipato vs. Gremio: alienaciones probables

Huachipato: Parra; Loyola, Gazzolo, González, Díaz; Martínez, Silva, Montes; Gutiérrez, Rodríguez y Martínez.

Gremio: Caíque; Joao Pedro, Geromel, Kannemann, Van Van; Villasanti, Pepe, Cristaldo; Pavón, Costa y Nunes.