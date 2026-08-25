Independiente del Valle vs. Tolima juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN y mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este martes 25 de agosto en el Estadio Ciudad Deportiva de Quito. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana). En Brasil, Argentina y Uruguay comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Colombia y Ecuador será a las 7:30 p.m.

Previa del partido: IDV vs. Tolima

El choque llega con una llave completamente abierta y de pronóstico reservado tras lo vivido la semana pasada en el duelo de ida que terminó 1-0. Con la necesidad imperiosa de romper la paridad global, el encuentro promete ser un duelo de ajedrez donde el más mínimo error o desconcentración se pagará con la eliminación directa. Sabiendo que ya no existe la regla del gol de visitante, cualquier empate durante los noventa minutos reglamentarios forzará la dramática definición desde los doce pasos.

El conjunto ecuatoriano, fiel a su exitoso ADN futbolístico, saltará a su cancha con la obligación de asumir el protagonismo desde el primer segundo. Independiente del Valle apostará por el control absoluto de la posesión, utilizando la amplitud de sus carrileros para asfixiar al rival y sacarle el máximo provecho al desgaste que generan los más de 2,500 metros de altitud. La agresividad en la recuperación tras pérdida será vital para el “Matagigantes”, que buscará arrinconar a su oponente en su propia área.

Por la otra vereda, Deportes Tolima aterriza en Ecuador con un plan de partido que seguramente priorizará el orden táctico, la paciencia y la resiliencia física. El elenco “Pijao” sabe sufrir los partidos internacionales y plantará un bloque defensivo sumamente compacto para negarle los espacios interiores al cuadro local. Su gran carta ofensiva radicará en la explosividad de sus extremos y en la contundencia para ejecutar transiciones veloces de defensa a ataque cada vez que logren robar el esférico en la medular.

Desde el análisis en la pizarra, el desarrollo del compromiso nos anticipa un guion de asedio local y resistencia visitante. El mediocampo será una auténtica zona de trincheras donde la depurada técnica y el dinamismo ecuatoriano chocarán de frente con la fricción, la táctica y el biotipo del cerrojo colombiano. La efectividad en las jugadas a balón parado y la lucidez para circular la pelota serán factores absolutamente determinantes para desatar un nudo que pinta para ser sumamente apretado.

Con una inmensa expectativa en las gradas y el margen de error reducido a cero, la mesa está servida para vivir una velada mágica de Copa Libertadores. Solo noventa minutos separan a ecuatorianos y colombianos de meterse entre los ocho mejores equipos de América, asegurando un espectáculo lleno de rigor físico y emociones a flor de piel. El árbitro dará la orden y solo uno de estos dos aguerridos planteles logrará mantener vivo su sueño de alcanzar la gloria continental.

IDV vs. Tolima se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores con transmisión de ESPN y Disney Plus Premium. (Video: @zapping)