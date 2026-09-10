vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por el partido de ida de los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de ESPN, a través de diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, entre otros y, por streaming, mediante Disney Plus Premium. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este jueves 10 de septiembre en el Estadio Banco Guayaquil de Quito. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 7:30 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 9:30 p.m., mientras que en Brasil también será a las 9:30 p.m.

IDV vs. Flamengo por Copa Libertadores con señal de ESPN (Video: IDV)
IDV vs. Flamengo por Copa Libertadores con señal de ESPN (Video: IDV)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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