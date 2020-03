Copa Libertadores







Ver en TV Junior vs Flamengo EN DIRECTO vía FOX Sports: se enfrentan en el Metropolitano por Copa Libertadores 2020 MINUTO a MINUTO Junior vs Flamengo EN VIVO vía FOX Sports desde Barranquilla por la fecha 1 del Grupo C de la Copa Libertadores 2020. Transmisión desde las 7:30 p.m. por Depor.com.