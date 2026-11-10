La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y Lay’s unen fuerzas para fortalecer la proyección del fútbol sudamericano, a través de una alianza que incorpora a la CONMEBOL Libertadores a la plataforma global: “Sin Lays, No hay partido”

Con este acuerdo, la CONMEBOL Libertadores, el torneo más prestigioso del continente a nivel de clubes, se integra a una estrategia que reúne competencias emblemáticas como la UEFA Champions League y la Copa Mundial de la FIFA, conectando a los aficionados con el fútbol mundial en distintos escenarios y momentos de encuentro.

En Perú, donde el fútbol ocupa un lugar importante en la cultura deportiva y los clubes nacionales forman parte de la historia de la CONMEBOL Libertadores, esta alianza cobra especial relevancia al vincular una de las competiciones más representativas de la región con una marca de alcance global.

Esta alianza refleja el atractivo global de las competencias de la CONMEBOL y las oportunidades que generan para conectar a marcas de renombre con millones de aficionados. Así también, acompaña el trabajo de la CONMEBOL para promover el fútbol sudamericano, ampliar su visibilidad y fortalecer sus vínculos con socios estratégicos.

“El fútbol sudamericano tiene una identidad, una historia y una pasión que trascienden nuestras fronteras. Esta alianza con Lay’s fortalece la proyección global de nuestras competencias y nos permite seguir acercando el fútbol de Sudamérica a aficionados de todo el mundo”, afirmó el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez.

La CONMEBOL Libertadores es uno de los principales símbolos del fútbol sudamericano a nivel de clubes. Su presencia en diez países, con partidos disputados en más de 70 ciudades y 155 partidos por temporada, refleja la dimensión regional de una competencia que trasciende fronteras. Perú forma parte de esta historia, con clubes que han alcanzado importantes logros internacionales y una afición que sigue de cerca cada edición del torneo.

A través de alianzas estratégicas como esta, la CONMEBOL continúa fortaleciendo sus vínculos con marcas internacionales y ampliando las oportunidades de conectar sus competencias con nuevas audiencias, manteniendo al fútbol sudamericano como protagonista en el escenario mundial.

La CONMEBOL anuncia a Lay’s como patrocinador oficial del fútbol sudamericano.

- Sobre CONMEBOL -

Fundada en 1916, la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) es el organismo rector del fútbol sudamericano y la confederación continental del deporte rey más antigua del mundo.

La CONMEBOL, formada por diez Asociaciones Miembro, entre las que se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, es responsable de la organización y gobernanza de los principales torneos internacionales de fútbol sudamericano, entre los que se encuentran la CONMEBOL Copa América, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Recopa, entre otros.

Desde 2016, la CONMEBOL ha llevado a cabo una serie de reformas estructurales para modernizar su gobierno y sus operaciones, aumentar la competitividad global de sus torneos exclusivos y reforzar su promoción del desarrollo del fútbol mediante el aumento de los ingresos y la inversión.

Como parte de esa estrategia, en los últimos dos años, las competiciones profesionales de clubes de la CONMEBOL han sido ampliamente mejoradas a través de un nuevo diseño de formato y la adopción de estándares, diseñados para aumentar la calidad de los torneos desde el punto de vista competitivo, deportivo y de entretenimiento comercial.

Gracias a las mejoras recientemente adoptadas, los torneos de la CONMEBOL lograron alcanzar cifras récord de audiencia, participación digital, asistencia a los estadios y ventas.