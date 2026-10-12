Si hay una competición futbolística que movilice a todo un continente, esa es la Copa Libertadores. La competición internacional de fútbol organizada por la CONMEBOL es una referencia continental, moviliza a toda América y se celebra desde 1960. Ahora, por fin, llega a sus semifinales.

Tres de los clubes que disputarán las semifinales antes de la esperada final son brasileños: Fluminense, Palmeiras y Flamengo. El equipo que acompañará a los brasileños será Estudiantes de La Plata, el argentino que aspira a su quinta Copa Libertadores, tras las conquistadas en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Entre los clubes brasileños, el Flamengo tiene 4 títulos de la Copa Libertadores en su haber, conquistados en 1981, 2019, 2022 y 2025. Es el vigente campeón de la competición; el Palmeiras alberga tres copas de campeón en sus vitrinas, las de 1999, 2020 y 2021; y el Fluminense tiene una Copa Libertadores, que ganó a Boca Juniors en 2023.

A continuación, analizamos cómo llega cada uno de los aspirantes, sus fortalezas y debilidades, y qué se puede prever que haga cada entrenador para superar esta ronda eliminatoria y plantarse en la gran final del fútbol continental.

Fluminense vs. Palmeiras: máxima igualdad y calidad sobre el campo

El balón comenzará a rodar en estas semifinales en el mítico Maracaná. Lo hará el miércoles 14 de octubre a las 21:30 h en horario de Brasilia. Desde 1971, estos dos míticos equipos brasileños no se enfrentaban en una ronda tan avanzada de la Libertadores. El cruce garantiza un finalista brasileño y la aspiración a un octavo título consecutivo para el “País do Futebol”.

El partido de vuelta se jugará en el NuBank Parque de São Paulo el 21 de octubre, cuando se cerrará la eliminatoria. Las cuotas de la Copa Libertadores 2026 dan como ligero favorito al Palmeiras (2,75) frente al Fluminense (5,50). Si buceas en los antecedentes, los enfrentamientos tuvieron resultados parejos: Fluminense ganó dos partidos, Palmeiras dos y empataron una vez a cero.

Además, Palmeiras y Fluminense llegan como segundo y tercer clasificados, respectivamente, en el Brasileirão 2026, con 60 y 51 puntos, respectivamente.

Cómo llega Fluminense

Se puede decir que el Fluminense llega en un momento dulce, después de un año convulso. Cabe recordar que Luis Zubeldía, entrenador argentino, renunció a su cargo de técnico jefe a mitad de temporada. El club reaccionó pronto, recurriendo a un nombre respetado en la casa, una leyenda en toda regla: Marco Aurélio de Oliveira, Marcão. Desde que ha llegado, los resultados no se han hecho esperar. De los nueve partidos que ha dirigido, cinco son victorias, dos son empates y dos son derrotas. Pero más allá del resultado, el equipo ha alcanzado algunos hitos. De repente, el Maracaná es un fortín, y resulta muy difícil arrancar ahí un resultado positivo. Y tiene un caudal ofensivo mayor.

Además, ha revitalizado al equipo, que tiene dos machetes en las bandas: Kevin Serna y Yeferson Soteldo. Ganso sigue siendo la referencia del equipo para marcar el ritmo del juego y, sobre todo, Hulk ha alcanzado, a sus cuarenta años, un rendimiento excepcional. Con Marcão, 6 goles anotados y 3 asistencias.

Su punto débil sigue siendo el apartado defensivo, en particular los lances a balón parado. Pese a contar con el veterano Thiago Silva en sus filas, es un aspecto en el que presenta problemas.

Cómo llega Palmeiras

Por su parte, el Palmeiras también llega en óptimo momento. Toda la temporada ha sido fiable. Cuenta con Abel Ferreira al mando del equipo, un seguro de vida y el entrenador con más títulos en la historia del club. La plantilla es amplia, versátil y de alta fiabilidad en términos competitivos. Por cierto, el técnico de Penafiel no podrá sentarse en el banquillo en el partido de ida, ya que está sancionado.

El conjunto de São Paulo tiene un alto instinto de supervivencia y suele responder cuando se siente la presión. En la eliminatoria anterior, logró una victoria tras superar en la tanda de penaltis al LDU Quito, gracias al gran rendimiento de Carlos Miguel, que detuvo dos penaltis.

El Palmeiras llega con dos baluartes en el apartado ofensivo. Flaco López lleva 21 goles en esta temporada y es referencia absoluta en posiciones ofensivas. Por otro lado, Vitor Roque parece haber recuperado su mejor versión y podría ganarse la titularidad.

El equipo de origen italiano ha disputado seis semifinales en los últimos siete años del campeonato. Toda una proeza.

Estudiantes de La Plata vs. Flamengo: el campeón, ante la amenaza argentina

En paralelo, se disputa una de esas eliminatorias que da la sensación de un desenlace predecible. Sus dos partidos exigirán el máximo nivel de sus contendientes. El 15 de octubre, el vigente campeón, el Flamengo brasileño, viajará a La Plata para enfrentarse a Estudiantes. Una semana después, tendrá lugar el partido decisivo en el Maracaná el 22 de octubre, un estadio con capacidad para unos 78.000 espectadores.

El encuentro tiene un sabor a revancha, tras los cuartos de final del año pasado en la Copa Libertadores, donde el Flamengo superó a Estudiantes en la tanda de penaltis, proclamándose campeón a la postre. Las cuotas dan como claro favorito al Flamengo (2,30) y considerarían una sorpresa la victoria de Estudiantes (9,00). No obstante, el combinado argentino tiene mucho que decir, ya que en situaciones adversas, su gen competitivo sale a relucir.

Cómo llega Estudiantes de La Plata

Si hay un equipo que pueda presumir de “cargarse” equipos argentinos, ese es Estudiantes de La Plata. En la ronda anterior se deshizo del Corinthians, tras ganar por 1-0 en el Neo Química Arena. Es el último representante de otro país que no sea Brasil en la competición.

El equipo se apoya en una estructura sólida que vertebran Fernando Muslera, un guardameta experto en partidos de alto nivel, la visión de juego y la llegada de Alexis Castro —que materializó dos goles frente al Corinthians— y la fuerza aérea de Guido Carrillo, que trata de disputar todos los balones que le cuelguen.

El problema son las bajas en defensa: ni Leandro González Pírez ni Tomás Palacios podrán jugar por acumulación de tarjetas, y eso, ante un equipo con el potencial ofensivo del Flamengo, lo pueden pagar muy caro. Cacique Medina tendrá que emplear todos sus recursos e inteligencia para hacer valer el partido de ida y llegar a Maracaná con cierta ventaja.

A su favor: se trata de un equipo que sabe sufrir y no necesita dominar el balón para hacer daño. Tiene un máster en supervivencia.

Cómo llega Flamengo

El potencial ofensivo del Flamengo está fuera de toda duda y constituye uno de sus principales puntos fuertes en la eliminatoria. Pero tienen un hándicap importante: el uruguayo Giorgian de Arrascaeta, proclamado en su país el mejor deportista uruguayo en el extranjero, se lesionó con la selección en un partido internacional ante Corea del Sur y será baja. Corría el minuto 77 de un encuentro en el que estaba dando un recital, con gol y asistencia incluidos. Luego se resbaló y cayó sobre su propio brazo. El resultado: fractura de la muñeca izquierda.

Y, si bien es un gran inconveniente, el entrenador Leonardo Jardim tiene las armas para cubrir ese vacío. Lo más obvio parece ser cederle el timón de las operaciones a Lucas Paquetá, quien puede asumir ese rol. Pero también Samuel Lino y Jorge Carrascal podrían encargarse de la tarea.

Pese a todo, Flamengo cuenta con una plantilla repleta de recursos. En el área dispone del olfato de gol de Pedro y de la llegada de Bruno Henrique. Y en la portería tiene un seguro de vida con Agustín Rossi, que, además, descongestiona los momentos de presión con sus saques largos, muy eficaces.

La vuelta en el Maracaná podría beneficiar al equipo local, que ha hecho del mítico estadio un fortín. Este año ha ganado 9 de los 13 encuentros disputados, con tan solo una derrota. 26 goles a favor y 9 en contra.

El precedente de Estudiantes de La Plata

La última Copa Libertadores conquistada por Estudiantes de La Plata le marca el camino al cuadro entrenado por el uruguayo Alexander “Cacique” Medina. Por aquel entonces, en 2009, Alejandro Sabella se sentaba en el banquillo y la leyenda Juan Sebastián “La Bruja” Verón estaba al mando de las operaciones en el medio del campo. Curiosamente, en aquella ocasión el equipo de La Plata derrotó a un equipo brasileño, el Cruzeiro, al igual que el reto que tiene en la actualidad sobre la mesa.

Pese a que comenzó jugando en casa, en un estadio que era una olla a presión, los Pincharratas no pudieron arrancar la victoria y concluyeron el encuentro de ida con un 0 a 0. Después supieron reponerse y ganar en el campo del rival por 2 a 1, remontando un 1 a 0 en contra. Todo sucedió en la segunda mitad. Henrique adelantó a Cruzeiro con un tiro envenenado, pero un gol de Gastón Fernández y otro de Mauro Boselli, tras un magistral centro de Verón, dieron el título al conjunto rojiblanco. Se escribía así una página importantísima de su historia.

El dominio reciente de los equipos brasileños

Que Brasil tiene el fútbol más potente del continente es una realidad que demuestran sus títulos. El país lleva acumulando títulos desde 2019. Flamengo en tres ocasiones, Palmeiras en dos ocasiones, Fluminense y Botafogo consiguieron sendas victorias. Si ganara este año, serían ya ocho años consecutivos logrando la victoria. Hay que remontarse hasta 2018 para encontrar un campeón de otro país, que en este caso fue River Plate.

Esta racha ha propiciado que Brasil y Argentina figuren empatados en lo más alto del palmarés de la Copa Libertadores, con 25 títulos cada uno. Este hecho le da singularidad al presente campeonato, pues desnivelará la balanza a favor de uno de los dos países, que alcanzará su título número 26. El Club Atlético Independiente es el equipo con más títulos de la historia: 7.

Uruguay es el país que sigue a las dos grandes potencias del fútbol americano, con 8 títulos de la Copa Libertadores, el último de los cuales fue en 1988, con la victoria de Nacional. Colombia tiene tres, Paraguay 3 y Chile tiene 1.

El dominio de Brasil se explica por los ingresos comerciales y televisivos de un país de 200 millones de habitantes, que permiten a los clubes aspirar a contratar talento. Sus plantillas son muy competitivas y, además, su hegemonía no depende de un único club. Flamengo, Palmeiras, Botafogo, São Paulo y Fluminense son equipos ampliamente reconocidos internacionalmente y de gran tradición futbolística.

Para hacernos una idea, el potencial económico del campeonato argentino es tres veces menor que el del campeonato brasileño.

La final ‘uruguaya’ de la Libertadores

La final se disputará a partido único el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Sea uno u otro el resultado de las semifinales, se espera una enorme movilización de aficionados. De brasileños seguro, de argentinos, ya se verá.

El estadio puede albergar alrededor de 55 mil espectadores. La organización ha preparado lo que se llama la Libertadores Experience, un conjunto de actividades especiales para los fans, que incluyen espacios interactivos, zonas familiares y merchandising, entre otras iniciativas. En la última final que acogió, en 2021, resultó ganador el Palmeiras, en un partido repleto de emoción que se resolvió en la prórroga con un gol de Deyverson.

Los aficionados pueden registrar su interés en asistir a través de la página oficial de la CONMEBOL y recibirán toda la información sobre la venta de entradas. Aún no hay confirmación oficial de los precios.

Los fans también pueden hacer sus pronósticos en plataformas especializadas y seguras, como Stake, donde pueden disfrutar de toda la emoción del juego.

Las semifinales de la Copa Libertadores 2026 aúnan gran parte del talento continental, y dos países estarán movilizados en dos semanas de emoción que culminarán con la gran final prevista para noviembre. ¿Quién levantará el título más preciado del continente americano?