vs. juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por los cuartos de final de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En la mayoría de países de Sudamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus, a través de su plataforma digital, es otra de las alternativas. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este miércoles 9 de septiembre en el Allianz Parque de Sao Paolo. ¿A qué hora inicia el encuentro? A las 5:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 6:00 p.m. en Chile; y 7:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

LDU de Quito vs. Palmeiras: transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: LDU)
LDU de Quito vs. Palmeiras: transmisión por ESPN y Disney Plus. (Video: LDU)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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