En el Estadio Olímpico Nilton Santos, Liga de Quito vs Botafogo se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por la cuarta jornada del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que será importante para ambos, se encuentra programado para jugarse este miércoles 8 de mayo desde las 7:30 de la noche (hora peruana y ecuatoriana, 9:30 p.m. en Brasil) y será transmitido en ESPN, Star Plus y FOX Sports para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Los ecuatorianos tienen 4 puntos, mientras que los brasileños 3 unidades. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.

Josep Alcácer, DT de Liga de Quito, sobre el partido ante Botafogo. (Video: LDU)





Liga de Quito vs Botafogo: posibles alineaciones

Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Adé, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Luis Estupiñán, Gabriel Villamil, Ezequiel Piovi, Jhojan Julio; Michael Estrada y Álex Arce.

Botafogo: Roberto Fernández; Ponte, L. Halter, Alexander Barboza, Hugo; Luiz Enrique, D. Barbosa, Marlon, Jefferson; Junior Santos y Tiquinho.