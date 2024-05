¡Van por los 3 puntos! Liga de Quito vs. Junior se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 14 de mayo por la fecha 5 del Grupo D de la Copa Libertadores 2024. El partido, que se llevará a cabo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado - Casa Blanca, será crucial para el ‘Tiburón’, que actualmente lidera con 6 puntos y busca mantenerse en la cima. El encuentro comenzará a las 5:00 de la tarde (horario de Perú, Colombia y Ecuador) y será transmitido de manera GRATUITA y ONLINE por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira la cobertura detallada con actualizaciones constantes, que incluyen todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes, disponible en Depor. ¡No te lo pierdas!

Liga de Quito vs. Junior por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024. (Vídeo: @LDU_Oficial).





Liga de Quito vs. Junior: posibles alineaciones

A. Domínguez; D. Romero, R. Ade, R. Mina, L. Quiñónez; L. Estupiñán, L. Ezequiel Piovi, M. Angulo, O. Zambrano; Á. Arce y L. Alzugaray. Junior: S. Mele; E. Olivera, G. Fuentes, J. Peña, E. Herrera; D. Moreno, V. Cantillo; B. Castrillón, Y. Chará, J. Enamorado; C. Bacca