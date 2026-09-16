vs. se midieron en el compromiso correspondiente por la vuelta de los cuartos de final de la . ¿En qué canales se vio la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitirlo en todo el territorio latinoamericano, disponible en su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugó y a qué hora? El choque estuvo pactado para este miércoles 16 de septiembre desde las 5:00 p.m. (horario en Perú, misma hora que Ecuador) y tuvo lugar en el Rodrigo Paz Delgado de Quito.

Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores. (Video: LDU)
Liga de Quito vs. Palmeiras por Copa Libertadores. (Video: LDU)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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