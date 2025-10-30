Palmeiras vs Liga de Quito por la Copa Libertadores 2025 | Diseño: Christian Marlow
vs. se miden EN VIVO | EN DIRECTO, ONLINE este jueves 30 de octubre, por la semifinal de vuelta de , desde el estadio Allianz Parque de São Paulo. De acuerdo a la programación de la CONMEBOL, el choque está pactado para las 7:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) ¿Dónde se podrá ver el partido? La transmisión está a cargo de ESPN y Disney para Latinoamérica. No te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.

Liga de Quito vs Palmeiras por la vuelta de la semifinal de la Copa Libertadores | VIDEO: CONMEBOL
