Mapfre entregará el premio al “Jugador más seguro” en la final de la CONMEBOL Libertadores.

El sábado 29 de noviembre se conocerá al nuevo campeón de la CONMEBOL Libertadores. Palmeiras y Flamengo protagonizarán una final con aroma a clásico nacional. Ambos equipos se enfrentarán en un partido único en el Estadio Monumental de Lima, en busca de la tan ansiada “Gloria Eterna”.

MAPFRE, junto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), y como broche a su segundo año como patrocinador oficial de la competición, dará a conocer el ganador del Premio MAPFRE al ‘Jugador Más Seguro’. Este galardón reconoce al futbolista con un desempeño sobresaliente en relación con la seguridad y la confianza manifestadas en momentos críticos del partido, asegurando la estabilidad del resultado y contribuyendo al éxito de su equipo independientemente de su posición en el terreno de juego.

El premio, que en su primera edición en 2024 fue otorgado a Alexander Barboza, jugador del Botafogo, será entregado por el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, tras la celebración de la Final de la CONMEBOL Libertadores 2025.

Fan Zone Conmebol Libertadores

La aseguradora invita también a todos los fanáticos a visitar Fan Zone Conmebol Libertadores, una experiencia diseñada para que toda la familia pueda vivir al máximo la previa de la gran final entre Palmeiras y Flamengo.

Además de poder disfrutar del Trophy Stand para tomarse fotos junto al mítico trofeo de la competición, los hinchas podrán participar de diversas actividades realizadas por MAPFRE en su stand, en la zona exclusiva para niños, y en el mini estadio con desafíos y juegos.

El Fan Zone está ubicado en Convexia Expo Center y abrirá sus puertas del 26 al 28 de noviembre desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. El ingreso es gratuito y solo se requiere una inscripción disponible a través de https://www.joinnus.com

Acompañarte es nuestra pasión

Si hay alguien experto en acompañar, además de MAPFRE, son los hinchas de la CONMEBOL Libertadores. Esa forma única de seguir a sus equipos es lo que convierte a esta competición en algo mucho más grande que el propio deporte. No importan los horarios, la distancia ni los resultados… los hinchas están ahí, pase lo que pase. Por eso, este año, MAPFRE ha salido a la calle a buscar las historias de acompañamiento más increíbles de Sudamérica, para crear un libro que recoja esa pasión incondicional. Porque, de la misma forma que ellos acompañan a sus equipos, MAPFRE les acompaña a ellos siempre.

Esta acción global celebra la conclusión del segundo año de la colaboración de MAPFRE con el torneo de fútbol más prestigioso e importante del continente. En 2024, la aseguradora ya recogió en un manual las reglas no escritas de los aficionados que animan, apoyan e impulsan a sus equipos. Más información www.mapfre.com/mapfreenfutbol/