Desde el Estadio El Campín, Millonarios vs. Bolívar chocarán EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE este 8 de mayo por la jornada 4 de la fase de grupo de Copa Libertadores. El encuentro se llevará a cabo este miércoles desde las 8:00 (hora México, 9:00 en Perú) y será transmitido vía ESPN y Star Plus en América Latina. Así mismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No te pierdas el minuto a minuto más completo, con todas las incidencias, estadísticas, goles, tarjetas amarillas y rojas, en Depor.

Millonarios vs. Bolívar se enfretan por Copa Libertadores (Vídeo: @MillosFCoficial)

Millonarios vs. Bolívar: posibles alineaciones

Millonarios: A. Montero; S. Navarro, A. Llinás, J. Vargas, J. Hernández; S. Vega, D. Silva; E. Rodríguez, D. Cataño, D. Ruiz; L. Castro.

A. Montero; S. Navarro, A. Llinás, J. Vargas, J. Hernández; S. Vega, D. Silva; E. Rodríguez, D. Cataño, D. Ruiz; L. Castro. Bolívar: C. Lampe; Saavedra, R. Orihuela, J. Sagredo, Sagredo; L. Justiniano, R. Vaca, F. Saucedo; F. Da Costa, Savio, P. Rodríguez.

SOBRE EL AUTOR Augusto De la Fuente Periodista egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con 6 años de experiencia trabajando en redacción web.