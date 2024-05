Desde el Estadio Nemesio Camacho El Campín, Millonarios vs. Palestino se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este martes 14 de mayo por la jornada 5 del Grupo E de la Copa Libertadores 2024. Este partido será crucial para el conjunto azul y blanco, que se encuentra último con 2 puntos. Una victoria los pondría de nuevo en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia. El encuentro comenzará a las 9:00 de la noche (horario de Perú y Colombia) y será transmitido de manera GRATUITA y ONLINE por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Disfruta del minuto a minuto más completo, con todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidentes en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Millonarios vs. Palestino por la fecha 5 de la Copa Libertadores 2024. (@MillosFCoficial).





Millonarios vs. Palestino: posibles alineaciones

A. Montero; D. Silva, A. Llinás, J. Vargas, J. Hernández; J. Pereira, S. Vega; E. Rodríguez, D. Ruiz, S. Navarro; L. Castro. Palestino: César Rigamonti; B. Rojas, Iván Román, Cristián Suárez, Dilan Zúñiga; Nicolás Linares, A. Martinez, Misael Dávila; Bryan Carrasco, J. Marabel y Jonathan Benítez.