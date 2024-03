Nacional vs. Always Ready se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este jueves 14 de marzo en la tercera ronda de la Copa Libertadores 2024. El partido de vuelta terminó a favor de los bolivianos por 1-0, lo que hace que este enfrentamiento sea crucial para los uruguayos si desean avanzar a la siguiente instancia. El partido comenzará a las 7:30 de la noche (hora de Perú, dos horas más tarde en Uruguay y Bolivia) y será transmitido GRATIS por ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Nacional vs. Always Ready por la Copa Libertadores. (Vídeo: @Nacional).





Nacional vs. Always Ready: posibles alineaciones

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta; Gabriel Báez, Thiago Helguera, Antonio Galeano; Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba y Rubén Bentancourt.

Luis Mejía; Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta; Gabriel Báez, Thiago Helguera, Antonio Galeano; Mauricio Pereyra, Jeremía Recoba y Rubén Bentancourt. Always Ready: Alain Baroja; Diego Medina, Luis Caicedo, Marcelo Suárez, Héctor Cuellar; Adalid Terrazas (Julio Herrera, 90′), Robson Matheus, Pablo Vaca, José Carabalí; Dorny Romero y Darlin Rodríguez.