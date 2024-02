Nacional vs. Puerto Cabello se miden EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 28 de febrero por el partido de vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en un partido que se jugará Estadio Gran Parque Central. El compromiso está pactado para iniciar a las 5:00 p.m. (hora peruana, 6:00 p.m. en Venezuela y 7:00 p.m. en Uruguay) y será transmitido a través de las señales de ESPN y Star Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata. El duelo de ida en suelo venezolano terminó 2-0 a favor del combinado uruguayo. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del duelo.

El nigeriano Christian Ebere marcó en los últimos partidos de Nacional. (Video: Nacional)





Nacional vs. Puerto Cabello: posibles alineaciones

Nacional: Luis Mejía; Leandro Lozano, Juan Izquierdo, Diego Polenta, Gabriel Báez; Lucas Sanabria, Alexis Castro, Antonio Galeano; Mauricio Pereyra, Christian Ebere y Gonzalo Carneiro.

Puerto Cabello: Giancarlo Schiavone; Kendrys Silva, Carlos Rivero, Christian Moreno, Facundo Cobos; Richard Celis, Jimmy Congo, Federico Bravo; Rubén Rojas, Miku Fedor y Stevy Okitokandjo.