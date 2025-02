Luego de ganar 1-0 en Matute, Alianza Lima visitará a Boca Juniors con la ventaja de la ida y el sueño de seguir en carrera y avanzar a la Fase 3 de la Copa Libertadores. Al respecto, Néstor Gorosito bajó las revoluciones acerca de lo que puede significar jugar en el mítico estadio ‘xeneize’. “Nunca mataron a un jugador de fútbol adentro de la cancha, no pasa nada. Son once contra once, gritan más y es completamente lógico como en nuestra cancha también, el público se sintió pero no entran a la cancha, no pasa nada”, sostuvo el DT blanquiazul.

Al respecto, Andrés Yllana, entrenador de Defensa y Justicia -próximo rival de Boca Juniors este sábado 22 de febrero por la liga argentina-, elogió las palabras del ‘Pipo’. “Intentamos enfocarnos mucho en lo nuestro. ‘Pipo’ es un crack, está preparando el escenario que le conviene, entiende todo... Desde lo emocional para sus jugadores, las autoridades... Leyó todo muy rápidamente, es muy inteligente”, señaló el DT argentino.

Para dicho partido, por la fecha 7 de la liga argentina, Boca Juniors alista algunas variantes pensando en poner su mejor equipo posible ante Alianza Lima. Edinson Cavani, por ejemplo, volvió a los entrenamientos y es probable que tenga minutos en la Copa Libertadores. Luis Advíncula también volverá luego de cumplir su suspensión.

Néstor Gorosito, entrenador blanquiazul, estará atento al partido de Boca Juniors y Defensa y Justicia para sacar unas últimas conclusiones. El técnico argentino sabe lo que está en juego, y buscará ganarle desde el banco el partido a su colega Fernando Gago, DT de Boca.

Néstor Gorosito tiene su tercera experiencia fuera de su país: dirigió en España y Paraguay. (Fuente: Alianza Lima)

Juan Pablo II, próximo rival de Alianza

Antes de la definición de la llave de la Fase 2 de la Copa Libertadores, Alianza Lima deberá lidiar con el recién ascendido Juan Pablo II College, en el marco de la fecha 3 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. El partido se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, este viernes 21 de febrero, a las 8:00 de la noche, y será transmitido a través de Liga 1 MAX (L1 MAX) y L1 Play.

¿Cuándo juega Alianza por Libertadores?

Luego del triunfo por 1-0 en Matute, Alianza Lima vs. Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN en América Latina, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR