Palestino vs. Nacional de Paraguay se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 12 de marzo por el partido de vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo en el Estadio El Teniente de Rancagua (Chile). Hay que tener en cuenta que en la ida, los chilenos vencieron 2-0. El partido está programado para arrancar desde las 7:30 p.m. (hora peruana) y 9:30 de la noche (hora chilena y paraguaya). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Palestino vs. Nacional EN VIVO: el conjunto chileno se prepara para su partido por Copa Libertadores. (Video: Palestino)

Palestino vs. Nacional: alineaciones probables

Rigamonti; B. Rojas, A. Ceza, C. Suarez, Zúñiga; Chamorro, M. Dávila, A. Martínez; B. Carrasco, G. Sosa, J. Benítez. Nacional: Silva; Blasi, C. Núñez, S. Ojeda, L. Rivas; Gaona Lugo, Alfaro, D. Duarte, Orzu, G. Caballero; R. Arévalo.