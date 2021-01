El día que River Plate quedó a un paso de eliminar a Palmeiras en las semifinales de la Copa Libertadores, Abel Ferreira, técnico del club brasileño, y Marcelo Gallardo, DT del ‘Millonario’, se cruzaron tras el pitazo final. Los entrenadores dialogaron brevemente y luego siguieron en lo suyo. Sin duda, una de las imágenes más llamativas de aquel duelo.

Más adelante, el estratega portugués desveló públicamente lo que compartió con el ‘Muñeco’ en esa conversación. “Gallardo es mejor que yo”, reconoció. Y los elogios del luso no terminaron ese día, pues el último sábado, tras conseguir el trofeo continental, recordó nuevamente a ‘Napoleón’ y hasta le dedicó la conquista.

“Mucha gente me preguntó qué le había dicho a Gallardo en la final de la Libertadores. Yo le dije que iba a ganar esta competición y quería dedicar un porcentaje de esta victoria. Porque si hoy soy mejor entrenador, también es gracias a él, fue lo que le dije exactamente en el final del juego. Y él me dijo ahora anda a ganarla por mí”, aseguró Ferreira.

“Esa fue la conversación, ellos también merecían estar por el juego que hicieron acá, no por el de allá, nosotros fuimos muchos mejores en el primer partido y teníamos que haber matado la eliminatoria allá. Me acuerdo de él porque si soy mejor entrenador también se lo debo a Gallardo”, añadió el DT Palmeiras para expresar admiración por su colega de River Plate.

Palmeiras se enfoca en el Mundial de Clubes

En otro momento de la conferencia de prensa, el técnico del ‘Verdao’ manifestó que tienen poco tiempo para las celebraciones porque ahora deben pensar en la siguiente competición: el Mundial de Clubes. Asimismo, el portugués reconoció que el club brasileño todavía tiene más conquistar.

“Vamos a celebrar, pero tenemos que volver a trabajar en breve. Es bueno sentir esta emoción, pero tenemos que volver a los entrenamientos cuando antes porque aún hay muchas cosas más a conquistar. Aún no estudié a los rivales. No estoy preparado para responder a esa pregunta. Vamos a disfrutar ahora del título y después me prepararé para responder a esa pregunta”, concluyó Ferreira.





