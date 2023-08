En el Estadio Allianz Parque, Palmeiras vs. Atlético Mineiro chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2023. El compromiso, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 7:30 de la noche (hora peruana y dos más en Brasil) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por STAR Plus y FOX Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El Palmeiras, dirigido por el técnico Abel Ferreira, perdió su último partido por el torneo local, 2-1, en su visita al Fluminense y ahora marcha cuarto con 31 unidades, a trece del líder, el Botafogo. No obstante, el técnico reservó a algunos de sus titulares para su duelo de Libertadores.

Para el compromiso continental reaparecerán los centrocampistas Zé Rafael y Raphael Veiga, el lateral uruguayo Joaquín Piquerez y el delantero Dudu.Endrick, joven talento que ya ha firmado un contrato con el Real Madrid, partirá desde el banquillo en caso de ser necesario un revulsivo.

El rival, Atlético Mineiro, del estratega Luiz Felipe Scolari, tendrá el retorno del portero Everson, que estaba suspendido, pero tendrá la ausencia por lesión del creativo argentino Matías Zaracho. Sus dirigidos llegan con cierto respiro después de la victoria en la liga brasileña, por 0-2 sobre el São Paulo, que puso fin a una racha de diez partidos sin vencer.

La única duda del experimentado entrenador está en el medio campo, donde tres nombres se disputan una plaza: Hyoran, Igor Gomes y Patrick. El ‘Gallo’, décimo con 24 puntos en la liga brasileña, tendrá en la línea de frente a su artillero Hulk y al argentino Christian Pavón, autores de los goles en el triunfo a domicilio ante São Paulo.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: horarios del partido

Perú: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Colombia: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Argentina: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Uruguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Brasil: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Chile: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Bolivia: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Paraguay: 9:30 p.m.

9:30 p.m. Venezuela: 8:30 p.m.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: canales de transmisión

Si estás ansioso por el inicio del compromiso y no quieres perderte ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Palmeiras vs. Atlético Mineiro a través de STAR Plus, FOX Sports y Futbol Libre TV. Recuerda que en Depor te traeremos todas las incidencias por los octavos de final de Copa Libertadores.

Palmeiras vs. Atlético Mineiro: ¿dónde se jugará el partido?

