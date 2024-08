Palmeiras vs Botafogo se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 21 de agosto desde el Allianz Parque por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024. El encuentro (en la ida la ‘Estrella Solitaria’ ganaron 2-.1), que corresponde a la vuelta, está programado para iniciar a las 7:30 de la noche (horario en Perú; dos horas más tarde en Argentina) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN, Disney Plus y Pluto TV. En cambio, en Argentina se podrá ver por Fox Sports 2 a través de Telecentro Play, D Go y Flow. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Botafogo recordó su último partido. (VIDEO: Botafogo)