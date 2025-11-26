Palmeiras vs. Flamengo: claves, antecedentes y qué esperar de la final de la Copa Libertadores.

Este sábado 29 de noviembre Lima será el escenario del duelo más esperado del continente: Palmeiras y Flamengo definirán en el Estadio Monumental al campeón de la Copa Libertadores 2025. Cuatro años después, los gigantes brasileños volverán a cruzarse por un título que ya tiene historia entre ellos.

Todo lo que tienes que saber

La final de este año no solo define al campeón, sino que coronará al club brasileño con más Copas Libertadores ganadas. Tanto Palmeiras como Flamengo llegan a Lima con el mismo peso histórico sobre los hombros: ambos son tricampeones del torneo. El “Mengão” levantó la copa en 1981, en 2019, cuando venció 2-1 a River Plate en el Estadio Monumental de Lima, y en 2022; mientras que el “Verdão” la ganó en 1999, 2020 y 2021.

Precisamente, la tercera coronación de Palmeiras se dio en una de las finales más recordadas, donde ambos equipos se enfrentaron en el Estadio Centenario de Montevideo. Palmeiras se impuso 2-1 en tiempo extra gracias al gol de Deyverson, tras un error de Andreas Pereira en la salida. Ese desenlace quedó grabado en la memoria del hincha rojinegro y vuelve a estar presente en este nuevo cruce cargado de revancha.

¿Cómo llegan ambos equipos?

La previa llega marcada por un contraste ofensivo. Flamengo anotó en cada uno de sus últimos cinco partidos, con un promedio cercano a tres goles por encuentro, mientras que Palmeiras solo convirtió en dos de sus últimos cinco duelos.

En ese mismo lapso, Flamengo suma tres victorias (3-2 contra Santos, 3-0 sobre Bragantino y 5-1 ante Sport Recife), un empate frente a Atlético Mineiro (1-1) y una derrota ante Fluminense (1-2). Y eso que lleva un tiempo sin contar con su delantero titular, el lesionado Pedro.

Por su parte, Palmeiras no pudo ganar en sus últimos cinco partidos: perdió contra Gremio (3-2), empató sin goles frente a Vitória y Fluminense, y sufrió derrotas ante Mirassol (1-2) y Santos (0-1). Aun así, se sabe que el “Verdão” suele mostrar su versión más competitiva en la Libertadores, donde mantiene un rendimiento muy sólido con 8 triunfos en sus últimos 10 partidos.

Sin embargo, la rivalidad sigue siendo equilibrada. El Brasileirao lo confirma: Flamengo lidera con 22 victorias y Palmeiras lo sigue de cerca con 21, separados apenas por cinco puntos en la tabla. Eso sí, chocaron dos veces en el torneo y el ‘Fla’ ganó en ambas ocasiones (2-0 de visita en mayo y 3-2 de local en junio).

¿Qué esperar de esta final en el Monumental?

Las cuotas de Apuesta Total muestran un escenario ajustado, aunque con un leve favoritismo para Flamengo. Que el Mengão gane en los 90 minutos paga 2.45, mientras que la victoria de Palmeiras figura en 3.25 y el empate se ubica en 3.00. Ello se refleja también en el mercado de campeón, donde que Palmeiras levante la copa tiene una cuota de 1.95, mientras que Flamengo figura ligeramente por delante con una cuota de 1.75.