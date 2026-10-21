vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente por la vuelta de las semifinales de la . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos para transmitir este encuentro en toda Latinoamérica, disponible en cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su alternativa de streaming en la plataforma de paga de Disney Plus Premium. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este miércoles 21 de octubre desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Nubank Parque (Sao Paolo, Brasil).

Palmeiras vs. Fluminense: en qué canales ver y a qué hora vía ESPN y Disney Plus. (Video: @palmeiras)
Palmeiras vs. Fluminense: en qué canales ver y a qué hora vía ESPN y Disney Plus. (Video: @palmeiras)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC