Paolo Guerrero, ícono del fútbol peruano y actual embajador de Betsson, compartió sus impresiones sobre la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras que se disputará este sábado 29 de noviembre en Lima, Perú.

“Los dos equipos son los mejores de Sudamérica y llegan en un gran momento para esta final. Además, están peleando el Brasileirao”, comentó el delantero peruano.

Respecto a su favorito, el ‘Depredador’ no dudó en expresar su sentir y recordó el vínculo emocional y deportivo que mantiene con el Mengão. “Por lo que pasé, por lo que viví, por el cariño de su hinchada hacia mí, por los buenos momentos; espero que sea un gran partido y siempre mi hinchada será para Flamengo”, afirmó el goleador histórico de la selección peruana.

El atacante también destacó la intensidad de este tipo de duelos. “Los partidos con Palmeiras siempre han sido reñidos y son clásicos importantes sobre todo en Brasil. Espero que sea una gran final y que Flamengo salga campeón”, enfatizó el actual delantero de Alianza Lima.

Finalmente, envió un mensaje para los fanáticos del fútbol: “Para quienes adoramos el fútbol, esperamos ver un lindo espectáculo”, concluyó Guerrero.

Un dominio histórico

El duelo en la final de Flamengo vs. Palmeiras, asegura que este año Brasil alcanzará su séptimo título consecutivo en la Libertadores, un hito que reafirma la superioridad y consistencia de sus clubes a nivel sudamericano.

Betsson ya publicó sus cuotas para el ganador del torneo anual más importante de América. Flamengo como favorito paga una cuota de 1.65, mientras que Palmeiras ofrece una cuota de 2.12, no tan lejos en las probabilidades para llevarse la Copa, lo que refleja que ambos equipos tienen todas las herramientas para disputar esta final de manera pareja.

Cabe mencionar que ambos clubes han tenido campañas destacadas en el campeonato brasileño, lo que intensifica aún más la expectativa en torno a la final continental.

Sobre Betsson Group

Fundado en 1963, Betsson Group es un líder global en la industria del entretenimiento y ofrece múltiples servicios a los consumidores, incluidos juegos, apuestas e infoentretenimiento. Con tecnología propia en su diversa oferta de productos, Betsson atiende a sus clientes de forma directa (B2C) e indirecta (B2B). La visión de la compañía es proporcionar la mejor experiencia al cliente en la industria. La sostenibilidad es una parte integral de la estrategia de Betsson, ya que asumir la responsabilidad por los clientes, empleados y comunidades es un requisito previo para dirigir un negocio exitoso de manera sostenible. Betsson Group emplea a más de 2,000 personas en Europa, América del Sur, Asia y América del Norte. Para más información, visite: www.betssongroup.com www.betssonab.com y https://www.betsson.pe/