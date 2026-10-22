Desde el Estadio Maracaná, de Rio de Janeiro, este jueves 22 de octubre se llevó a cabo el partido entre vs. por la , correspondiente a la semifinal de vuelta. ¿Cuáles fueron los horarios de este evento según el país donde se vio? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancó a las 19:30 horas; en México comenzó a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en Chile a las 20:30 horas; y en España a las 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también fueron según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se vio por ESPN y mediante la plataforma digital Disney Plus. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Con transmisión de ESPN, Flamengo vs. Estudiantes por las semifinales (vuelta) de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes LP)
Con transmisión de ESPN, Flamengo vs. Estudiantes por las semifinales (vuelta) de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes LP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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