Desde el Estadio Jorge Luis Hirschi, este martes 11 de agosto se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la , correspondiente a los octavos de final. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en Chile a las 20:30 horas; y en España a las 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN y mediante la plataforma digital Disney Plus. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Estudiantes vs. Universidad Católica se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)
Estudiantes vs. Universidad Católica se enfrentan por los octavos de final de la Copa Libertadores. (Video: Estudiantes)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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