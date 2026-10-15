Desde el Estadio Jorge Luis Hirschi, este jueves 15 de octubre se llevará a cabo el partido entre vs. EN VIVO y EN DIRECTO, por la , correspondiente a la semifinal. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el evento arrancará a las 19:30 horas; en México comenzará a las 18:30 horas; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 21:30 horas; en Chile a las 20:30 horas; y en España a las 2:30 de la mañana del día siguiente. Los canales de transmisión también serán según el país. En la mayoría de lugares de Sudamérica se verá por ESPN y mediante la plataforma digital Disney Plus. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

Estudiantes vs. Flamengo: en qué canales ver y a qué hora juegan por ESPN y Disney Plus. (Video: @edelpoficial)
Estudiantes vs. Flamengo: en qué canales ver y a qué hora juegan por ESPN y Disney Plus. (Video: @edelpoficial)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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